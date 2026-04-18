Termostati smart gli italiani cercano l’equilibrio tra comfort e risparmio

Dopo la fine della stagione di riscaldamento, gli italiani continuano a monitorare attentamente le temperature nelle loro case, spesso utilizzando dispositivi smart. La diffusione di termostati intelligenti sta aumentando, consentendo di gestire il comfort e il risparmio energetico in modo più preciso. Le abitudini quotidiane e le dinamiche familiari influenzano le scelte di utilizzo di queste tecnologie, che diventano parte integrante della gestione domestica.

AGI - I termosifoni si sono appena spenti in gran parte d’Italia, ma il rapporto degli italiani con la temperatura domestica continua a raccontare molto delle abitudini quotidiane, degli equilibri familiari e del modo in cui la tecnologia entra in casa. È su questo terreno che si inserisce la crescita dei termostati intelligenti, sempre più presentati non solo come strumenti di comfort, ma come leve per tagliare i consumi in una fase in cui il costo dell’energia resta una voce sensibile per le famiglie. A fotografare questa evoluzione è Tado, azienda europea attiva nella gestione energetica domestica, che annuncia di aver superato i 5,5 milioni di termostati smart collegati e di supportare oggi oltre un milione di case in Europa nella gestione di riscaldamento, raffreddamento e consumi elettrici.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Termostati smart, gli italiani cercano l’equilibrio tra comfort e risparmio Termostato Smart Meross MTS200: Recensione, Installazione e Risparmio (2026) Notizie correlate Leggi anche: Cinque idee di styling per capire come abbinare la felpa con zip in equilibrio tra comfort e glamour Approfondimenti e contenuti Termostati smart: gli italiani vogliono risparmiareL'arrivo della stagione fredda ha riacceso il dibattito sul riscaldamento domestico in Italia, dove l'attenzione alle bollette energetiche si intreccia sempre più con la ricerca di soluzioni ... tomshw.it Termostati smart, gli italiani cercano l’equilibrio tra comfort e risparmioAGI - I termosifoni si sono appena spenti in gran parte d’Italia, ma il rapporto degli italiani con la temperatura domestica continua a raccontare molto delle abitudini quotidiane, degli equilibri fam ... msn.com