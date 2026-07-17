Smantellata la ‘banda dello champagne’ | mettevano a segno furti in serie nei supermercati

Notizia in breve

Tre uomini romeni sono stati arrestati e portati in carcere con l’accusa di aver compiuto numerosi furti di champagne e liquori in supermercati di Toscana, Umbria e Lazio. La polizia ha smantellato la cosiddetta ‘banda dello champagne’, responsabile di diversi colpi messi a segno in tutta la regione. L’indagine ha portato al fermo dei sospetti, considerati gli autori delle rapine.