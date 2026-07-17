Smantellata la ‘banda dello champagne’ | mettevano a segno furti in serie nei supermercati

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre uomini romeni sono stati arrestati e portati in carcere con l’accusa di aver compiuto numerosi furti di champagne e liquori in supermercati di Toscana, Umbria e Lazio. La polizia ha smantellato la cosiddetta ‘banda dello champagne’, responsabile di diversi colpi messi a segno in tutta la regione. L’indagine ha portato al fermo dei sospetti, considerati gli autori delle rapine.

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Arezzo, 17 luglio 2026 –  Furti per lo più di champagne e liquori in alcuni supermercati di Toscana, Umbria e Lazio, misure di custodia cautelare in carcere per i tre presunti autori, tutti di nazionalità romena. A notificare le ordinanze, disposte dalla magistratura di Rieti, i carabinieri della compagnia di Cortona ( Arezzo) con la collaborazione dei colleghi di Frascati e di personale della polizia penitenziaria di Rieti. Le indagini . L' indagine è scaturita dall'arresto in flagranza, nell'aprile scorso, a Camucia di Cortona, di due uomini trovati in possesso di merce appena rubata, tra cui bottiglie di champagne, liquori, prodotti per l'igiene personale ed elettrodomestici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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