Sleep couture vestirsi come per andare a dormire | l'ultima tendenza dell'estate 2026

Per l’estate 2026, le passerelle mostrano look ispirati ai pigiami, con slipdress, abiti in seta e pizzo e completi pajamas. Le star indossano questi outfit sia in occasioni pubbliche che private, rendendo questa tendenza molto visibile. Le collezioni di moda puntano su capi morbidi e confortevoli, spesso realizzati con tessuti lucidi e delicati. La moda si ispira al comfort del sonno, adattandolo a un contesto quotidiano.

Vestirsi come quando si va a dormire, questa è l'ultima tendenza, fatta di look con slipdress, abiti in seta e pizzo o completi pijama, che spopola tra le star, sulle passerelle e nelle collezioni per l'estate 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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