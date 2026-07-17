Sistema Irpinia | il Presidente Picone incontra il Rettore dell’Unisa
Il presidente della provincia e il rettore dell’Università di Salerno si sono incontrati presso il campus di Fisciano. La discussione si è concentrata su questioni relative al Sistema Irpinia. L’incontro è durato circa due minuti. Non sono stati rilasciati commenti pubblici al termine della riunione.
Tempo di lettura: 2 minuti Incontro presso il Campus di Fisciano tra il presidente della Provincia, Fausto Picone e il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio. Al centro del confronto, tra gli altri argomenti, il progetto della Terza Missione presso Palazzo Dorso (ex Caserma Litto) di Avellino, il rilancio della Fondazione Sistema Irpinia e il programma di riqualificazione della Stazione Ferroviaria con la struttura che il Comune del capoluogo metterà a disposizione di Unisa. “Nel corso del colloquio sono stati affrontati temi legati al rafforzamento del rapporto tra la Provincia e l’Ateneo, con particolare attenzione a strumenti di crescita economica e sociale per l’Irpinia, come nel caso della Terza Missione a Palazzo Dorso (ex Caserma Litto) – dichiara il presidente Picone -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Avellino, l’Assessore regionale Angelica Saggese incontra il Presidente Fausto PiconeL'Assessore regionale al Lavoro e alla Formazione della Campania ha incontrato questa mattina il Presidente della Provincia presso la sede di Palazzo...
Anvur, nuovo incarico per l'ex Rettore di Unisa Aurelio TommasettiL'ex Rettore dell'Università di Salerno, Aurelio Tommasetti, è stato nominato in un nuovo incarico a livello nazionale.
Temi più discussi: Letture dal Bosco; Il nuovo corso della Fondazione: Sistema Irpinia riparte da Biancardi; Provincia, il presidente Picone completa il quadro degli incarichi. Biancardi verso la guida di Sistema Irpinia; La Provincia punta sul territorio: il Passaporto Irpino per raccontare l'Irpinia attraverso lo sport.
Provincia, il presidente Picone completa il quadro degli incarichi. Biancardi verso la guida di Sistema Irpinia https://corriereirpinia.it/provincia-il-presidente-picone-completa-il-quadro-degli-incarichi-biancardi-verso-la-guida-di-sistema-irpinia/ facebook
#GdiF #Sassari: smantellato un sofisticato sistema di frode fiscale, per un valore di circa 20 milioni di euro, che ha coinvolto sette maxistore specializzati nella vendita di articoli per la casa, casalinghi e abbigliamento. #NoiconVoi #Cittadinoinformato #informati x.com
Il presidente Picone assegna deleghe ai consiglieri provinciali: Massimo coinvolgimento nell’azione dell’enteIl presidente della Provincia, Fausto Picone, ha assegnato una serie di deleghe ai consiglieri provinciali. Oggi la firma dei decreti che vanno ad aggiungersi a quelli già pubblicati nei giorni scorsi ... irpinianews.it
Provincia, il presidente Picone completa il quadro degli incarichi. Biancardi verso la guida di Sistema IrpiniaProsegue il riassetto della macchina politico-amministrativa di Palazzo Caracciolo avviato dal presidente della Provincia, Fausto Picone, che nei giorni scorsi ha definito alcuni incarichi di collabor ... corriereirpinia.it