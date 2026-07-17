A partire dal 2027, il Comune di Legnano prevede di spendere circa 500.000 euro all’anno per le indennità di funzione del Sindaco e della Giunta, inclusi gli oneri contributivi e i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali. La cifra rappresenta il totale delle spese annuali per queste figure, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale. La somma riguarda quindi l'intero costo complessivo delle indennità e delle spese correlate per il personale politico locale.

Vale circa mezzo milione di euro la spesa complessiva che il Comune di Legnano sosterrà ogni anno, a partire dal 2027, per le indennità di funzione del Sindaco e della Giunta, gli oneri contributivi connessi e i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali. Sommando tutte le voci previste dalla delibera, infatti, l’impegno annuo dell’Ente ammonta a poco meno di 485mila euro. Pochi giorni fa sono stati definiti gli importi delle indennità di funzione spettanti al Sindaco Lorenzo Radice e alla nuova Giunta comunale, con cifre che, dopo l’ultimo adeguamento datato 2024, differiscono solo in base alla posizione lavorativa dichiarata da ciascun amministratore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sindaco e giunta, stipendi da mezzo milione di euro

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