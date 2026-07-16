Sindaco e Giunta costeranno ai legnanesi quasi mezzo milione di euro Approvate le nuove indennità
Il Comune di Legnano spenderà quasi 500 mila euro all’anno a partire dal 2027 per le indennità di funzione del sindaco e della Giunta, inclusi oneri contributivi e gettoni di presenza dei consiglieri comunali. La somma comprende le nuove indennità approvate recentemente. La spesa complessiva è destinata a coprire le retribuzioni e i compensi dei membri dell’amministrazione comunale. La decisione è stata confermata con l’approvazione delle nuove indennità.
Legnano (Milano), 16 luglio 2026 - Sfiora quasi mezzo milione di euro la spesa complessiva che il Comune di Legnano sosterrà ogni anno, a partire dal 2027, per le indennità di funzione del sindaco e della Giunta, gli oneri contributivi connessi e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Sommando tutte le voci previste dalla delibera, infatti, l’impegno annuo dell’ente ammonta a poco meno di 485mila euro. Le cifre. Sono stati definiti in questi giorni gli importi delle indennità di funzione spettanti al sindaco Lorenzo Radice e alla nuova amministrazione con cifre che, dopo l’ultimo adeguamento datato 2024, variano solo in base alla posizione lavorativa dichiarata da ciascun amministratore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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