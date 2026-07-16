Sindaco e Giunta costeranno ai legnanesi quasi mezzo milione di euro Approvate le nuove indennità

Notizia in breve

Il Comune di Legnano spenderà quasi 500 mila euro all’anno a partire dal 2027 per le indennità di funzione del sindaco e della Giunta, inclusi oneri contributivi e gettoni di presenza dei consiglieri comunali. La somma comprende le nuove indennità approvate recentemente. La spesa complessiva è destinata a coprire le retribuzioni e i compensi dei membri dell’amministrazione comunale. La decisione è stata confermata con l’approvazione delle nuove indennità.