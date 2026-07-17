Il rappresentante delle forze dell'ordine ha dichiarato che al momento non c’è una situazione di emergenza legata alla diffusione di droga. La strategia di contrasto include attività di prevenzione nelle scuole e operazioni di polizia giudiziaria. Questi interventi vengono portati avanti su più fronti per controllare il fenomeno. Non sono stati segnalati aumenti significativi nei livelli di consumo o nelle attività legate allo spaccio.

Il contrasto alla diffusione della droga si sviluppa su più fronti, dalla prevenzione nelle scuole alle indagini di polizia giudiziaria. Lo ha ribadito l’assessore alla Sicurezza Luca Ferrini rispondendo in consiglio comunale a un’interpellanza del consigliere del Movimento 5 Stelle Vittorio Valletta, che chiedeva un aggiornamento sulla situazione dello spaccio e dei consumi sul territorio. Ferrini ha illustrato i risultati dell’attività della Polizia locale: circa mille conducenti controllati nei posti di blocco, decine di sanzioni, 11 denunce a piede libero e 14 patenti ritirate. Sul fronte investigativo, ha ricordato la maxi operazione condotta nell’area della stazione ferroviaria che ha portato a 25 persone indagate e all’esecuzione di 10 misure cautelari, di cui otto in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, il punto di Ferrini: "Non c’è emergenza droga"

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