Oggi in Sicilia le temperature hanno raggiunto i 42,8 gradi nelle zone di Cammarata e Enna. La rete del servizio agrometeorologico ha registrato questi valori come i più alti dell’isola. Nessun altro punto ha superato questa soglia, anche se molte aree hanno avuto temperature molto elevate. La giornata si è caratterizzata per condizioni di caldo intenso, con valori che si sono avvicinati ai record storici per la regione.

La temperatura massima registrata oggi in Sicilia dalla rete del servizio informativo agrometereologico è quella delle centraline di Cammarata (Agrigento) ed Enna con 42,8 gradi. A Trapani Fulgatore la centralina ha segnalato 42,5 gradi, ad Aragona (Agrigento) 42,6 gradi seguita dalle stazioni di Contessa Entellina (Palermo) che ha segnato 42,4 gradi di Trapani Fontanasalsa che ha segnato 42 gradi, di Calatafimi (Trapani) che ha segnato 41,9 gradi. A Palermo è stata registrata una temperatura massima di 37,6 gradi, a Messina di 36,2 a Catania la temperatura massima registrata è stata di 37,2 gradi. Ma la rete Sias segnala temperature superiori ai 42 gradi in diverse zone della Sicilia da Caltanissetta ad Agira (Enna). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Sicilia "bollente": sfiorati i 43 gradi in diverse aree dell'isola

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