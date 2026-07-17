Nella giornata più calda in Puglia, le temperature hanno raggiunto i 42,7 gradi a San Paolo di Civitate e oltre i 41 gradi a Cerignola. La regione ha registrato valori molto elevati, con il territorio foggiano e la Murgia tra le zone più colpite. Anche Altamura ha superato i 40 gradi, secondo i dati della protezione civile.

San Paolo di Civitate 42,7 gradi. Cerignola 41, oltre i 40 gradi anche Altamura tra gli esempi possibili stando ai rilevamenti della protezione civile della Puglia (da cui è tratta l’immagine da noi pubblicata). Tra zone interne del foggiano e la Murgia sono state registrate le temperature maggiori oggi ma ogni provincia della Puglia è stata su livelli molto alti, spesso prossimi ai 40 gradi nel primo pomeriggio. L'articolo Puglia: sfiorati i 43 gradi Caldo, foggiano e Murgia con le temperature più alte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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