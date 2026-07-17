Si spaccia per pilota ai controlli ma la divisa lo tradisce | come aveva nascosto 10 kg di cocaina – Il video

Un uomo spagnolo è stato arrestato all’aeroporto El Dorado di Bogotá mentre cercava di partire per Barcellona. Indossava una divisa da pilota, ma i controlli hanno rivelato che nascondeva circa 10 chilogrammi di cocaina addosso. La sostanza stupefacente era nascosta sotto i vestiti e non è stata trovata in valigia. L’uomo è stato fermato dalle autorità locali.

Un cittadino spagnolo, identificato come Carlos Barbería Hernando, è stato bloccato all’aeroporto El Dorado di Bogotá mentre tentava di salire su un volo diretto a Barcellona con addosso circa 10 chilogrammi di cocaina. Secondo quanto riportato dai media colombiani, l’uomo si sarebbe presentato ai controlli spacciandosi per un pilota di linea, ma alcuni particolari della divisa e il suo comportamento hanno insospettito gli agenti, che lo hanno sottoposto a un controllo con il body scanner. La perquisizione ha permesso di individuare diversi pacchi di cloridrato di cocaina fissati al corpo con nastro adesivo e nascosti anche nei pantaloni, la droga sarebbe stata destinata al mercato europeo. 🔗 Leggi su Open.online

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