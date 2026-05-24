Il ragazzo che spaccia vicino al cimitero | addosso aveva 50 grammi di cocaina

Sabato sera, i carabinieri di Gambara hanno notato un giovane nei pressi del cimitero di Gottolengo comportarsi in modo sospetto. Dopo averlo fermato, gli hanno trovato addosso circa 50 grammi di cocaina. Il ragazzo è stato arrestato e condotto in caserma, mentre i militari hanno sequestrato la droga. La vicenda si è svolta durante un servizio di controllo del territorio.

I suoi movimenti sospetti nei pressi del cimitero di Gottolengo hanno insospettito i carabinieri della stazione di Gambara, impegnati - nella serata dci sabato 23 maggio - in un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto nei pressi del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

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