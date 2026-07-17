Questa mattina, intorno alle 11, a Milano, una vetrata di una pensilina Atm in piazza Bottini si è frantumata improvvisamente, travolgendo un ragazzo che aspettava l’autobus. La vetrata rotta si è sgretolata in pezzi, ma il giovane è rimasto illeso. La pensilina si trova davanti alla stazione di Lambrate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, senza riscontrare ferite per il ragazzo.

Milano, 17 luglio 2026 – Poteva finir peggio questa mattina, attorno alle 11, alla fermata Atm di piazza Bottini, davanti alla stazione di Lambrate di Milano: la vetrata di una pensilina è andata improvvisamente in frantumi travolgendo almeno in parte un ragazzo in quel momento in attesa dell’autobus. Da capire ora cosa possa essere successo: se la vetrata fosse già in parte scheggiata, magari per un vandalismo, e abbia ceduto all’improvviso, o se possano esserci altre cause. La pensilina è stata in seguito transennata e resa inaccessibile in attesa della riparazione e sostituzione del vetro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si frantuma la vetrata della pensilina Atm in piazza Bottini: illeso ragazzo che aspetta il bus

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