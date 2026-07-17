Le terapie chiamate Blue Therapy e Beige Therapy si basano sui colori del mare e della sabbia. Non sono riconosciute scientificamente, ma vengono utilizzate per favorire il benessere di corpo e mente. Entrambe prevedono l'uso di elementi visivi e sensoriali legati ai colori, con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione e il rilassamento. Non ci sono studi ufficiali che confermino la loro efficacia.

I l blu del mare e il beige della sabbia. Si chiamano Blue Therapy e Beige Therapy, terapie non scientificamente riconosciute ma che hanno molti benefici sul corpo e mente. Il benessere percepito infatti davanti a questi colori e a questi ambienti aiuta a ritrovare serenità ed equilibrio ma anche stabilità e radicamento, oltre ad abbassare il livello di stress e migliorare l’umore. Due colori opposti sulla carta eppure che hanno molti simili benefici sul corpo umano. Come trasformare i traumi del passato in risorse: guida pratica X Leggi anche › Obiettivo relax: come riposarsi (davvero) in vacanza. E tornare più belle I benefici del blu del mare e del beige della sabbia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si chiamano blue therapy e beige therapy e aiutano a rigenerare corpo e mente

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