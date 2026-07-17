Showdown Festival del Calcio | Grimaldo e Otamendi le due SBC quasi gratis che aprono la promo
Due Carte Speciali sono disponibili ora nel gioco: una di un difensore con un costo molto basso e l’altra di un altro difensore, anch’essa accessibile a pochi crediti. Entrambe fanno parte di una promozione che apre la strada a nuove sfide e contenuti nel menu di Ultimate Team. La finalissima del Mondiale 2026 tra Argentina e Spagna ha portato a questa novità, che permette di ottenere i giocatori con poche risorse.
Ci siamo. Il Mondiale 2026 è arrivato all’atto conclusivo e EA SPORTS celebra la finalissima tra Argentina e Spagna lanciando nei menu di Ultimate Team il pacchetto di Sfide Creazione Rosa Showdown definitivo. A rappresentare le due nazionali troviamo due veterani di primissimo livello: il centrale dell’Albiceleste Nicolás Otamendi e lo specialista della fascia delle Furie Rosse, Grimaldo. Entrambi gli oggetti partono da una valutazione base di 93 OVR. Trattandosi della finale, le regole dei potenziamenti cambiano rispetto ai turni precedenti: il giocatore della nazionale che alzerà la Coppa del Mondo reale otterrà un boost monumentale di +2 sull’overall, mentre chi perderà rimarrà fermo alla valutazione attuale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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