Showdown Festival del Calcio | Grimaldo e Otamendi le due SBC quasi gratis che aprono la promo

Notizia in breve

Due Carte Speciali sono disponibili ora nel gioco: una di un difensore con un costo molto basso e l’altra di un altro difensore, anch’essa accessibile a pochi crediti. Entrambe fanno parte di una promozione che apre la strada a nuove sfide e contenuti nel menu di Ultimate Team. La finalissima del Mondiale 2026 tra Argentina e Spagna ha portato a questa novità, che permette di ottenere i giocatori con poche risorse.