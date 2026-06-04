Nel menu di Ultimate Team, EA Sports ha aggiunto una nuova doppia Sfida Creazione Rosa con le carte dinamiche Showdown. Le due sfide vedono affrontarsi Yang Hyun-jun e Karabec. I giocatori devono completare gli obiettivi per ottenere le versioni speciali delle carte, che si aggiornano in base ai risultati delle partite reali. La sfida permette di scegliere tra le due opzioni, influenzando le statistiche dei giocatori coinvolti.

EA Sports ha ufficialmente rilasciato nei menu di Ultimate Team una nuova doppia Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata alle celebri carte dinamiche Showdown (Sfida). Questa volta il duello sul campo virtuale vede contrapposti l’esterno sudcoreano Yang Hyun-jun e il trequartista ceco Adam Karabec, entrambi con una valutazione di partenza di 90 OVR. Trattandosi di carte Showdown, il giocatore della squadra che vincerà l’incontro reale riceverà un prezioso upgrade di +2 OVR (o +1 in caso di pareggio). Analizziamo nel dettaglio le statistiche di entrambe le carte, i requisiti economici e il verdetto strategico per capire su chi investire. SCADENZA E COSTO DELLE SFIDE. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, sbarcano le SBC Showdown Yang Hyun-jun vs Karabec: chi vincerà il boost?

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