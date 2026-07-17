Shein punta a quotarsi in Borsa con una valutazione fino a 50 miliardi di dollari, ma potrebbe non raggiungere questo obiettivo. La società dell’ultra fast fashion ha incontrato la prudenza degli investitori, che potrebbe portare a una valutazione più bassa delle aspettative. La decisione di quotarsi in Borsa è ancora in fase di valutazione e non sono stati ancora definiti i dettagli finali.

Secondo quanto dichiarato, il colosso dell’ultra fast fashion Shein punta ad essere quotata in Borsa. La società ha l’ambizioso obiettivo di raggiungere una valutazione fino a 50 miliardi di dollari, ma questo traguardo potrebbe essere ostacolato dalla cautela degli investitori. Intanto, in Europa i nuovi dazi sui pacchi dell’e-commerce frenano la crescita di vendite e profitti. Shein, la quotazione in Borsa potrebbe essere più bassa del previsto. Inizialmente la società puntava ad una valutazione compresa tra 40 e 50 miliardi di dollari come prima offerta ad Hong Kong. Una cifra ben distante dai 100 miliardi di dollari che invece gli furono attribuiti dai media in un round di finanziamento del 2022. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Shein, valutazione in Borsa potrebbe essere più bassa delle aspettative

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Sheins IPO Could Be The Most Controversial Of The Year

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