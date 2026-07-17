Shanghai celebra Wallace Chan | e il titanio diventa anima

Notizia in breve

Nel cuore di Shanghai, un’esposizione trasforma il titanio in un’opera d’arte vivente. Entrando nelle sale del museo, il metallo perde la sua connotazione industriale e si presenta come una superficie luminosa, quasi organica. Le sculture e le installazioni, create da un’artista, fanno sembrare il titanio un corpo pulsante, capace di riflettere luce e di contenere un senso di spiritualità. La mostra rende visibile una reinterpretazione del materiale, che si trasforma in un simbolo di memoria e coscienza.