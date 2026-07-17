Shanghai celebra Wallace Chan | e il titanio diventa anima
Nel cuore di Shanghai, un’esposizione trasforma il titanio in un’opera d’arte vivente. Entrando nelle sale del museo, il metallo perde la sua connotazione industriale e si presenta come una superficie luminosa, quasi organica. Le sculture e le installazioni, create da un’artista, fanno sembrare il titanio un corpo pulsante, capace di riflettere luce e di contenere un senso di spiritualità. La mostra rende visibile una reinterpretazione del materiale, che si trasforma in un simbolo di memoria e coscienza.
C’è un momento, entrando nelle grandi sale del Long Museum, in cui il titanio smette di essere un metallo; perde la sua natura industriale, la sua associazione con la tecnologia e con l’ingegneria, per diventare qualcosa di inatteso un corpo vivente, una pelle attraversata dalla luce, un contenitore di memoria, di coscienza, di spiritualità. È questa la sorprendente rivelazione di “Vessels of Other Worlds”, la monumentale mostra che Shanghai dedica a Wallace Chan in occasione del suo settantesimo compleanno. Non una semplice retrospettiva, ma un viaggio immersivo dentro il pensiero di uno degli artisti più originali della scena contemporanea asiatica, capace di attraversare discipline, culture e religioni fino a costruire un linguaggio completamente personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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