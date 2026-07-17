sfida impossibile al meteo salta la lezione di galimberti e ora monta il caso rimborsi

Mercoledì sera, una lezione prevista con il filosofo è stata annullata a causa di un nubifragio improvviso. La pioggia intensa e i fulmini hanno costretto gli organizzatori a interrompere l'evento, lasciando il pubblico fuori dalla sala. La decisione di saltare l’appuntamento ha generato polemiche sui rimborsi, con alcuni partecipanti che chiedono chiarimenti e indennizzi. La situazione ha acceso il dibattito tra chi ritiene corretto il rimborso e chi preferisce evitare controversie.

Chi ha vinto mercoledì sera la sfida con il nubifragio, tanto agognato quanto guastafeste? Non il filosofo che si è visto girare le spalle da un pubblico terrorizzato dai fulmini. Non gli spettatori in fuga biblica verso un riparo. Forse l’organizzazione, troppo ottimista nonostante le previsioni nefaste (che oggi raramente sbagliano il tiro), e intenzionata a non cedere alla minaccia del maltempo e rimandare il tutto con le inevitabili grane della riprogrammazione e dei rimborsi. Un vero peccato che la densa conferenza di Umberto Galimberti proposta nell’arena spettacoli della Rocca Malatestiana, affollata da almeno 500 spettatori (ma il pieno sfiora i mille posti), non si sia potuta godere, come merita peraltro questo divulgatore che porta il pensiero moderno nell’interiorità umana e mostra le chiavi che aprono al senso dell’esistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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