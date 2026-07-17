Settant’anni lassù tra le vette Così i campi scuola sfidano il tempo

Settant’anni di attività si celebrano con i campi scuola tra le vette dolomitiche, che stanno continuando in questo periodo. Organizzati da parrocchie e movimenti della diocesi di Cesena-Sarsina, i campi si svolgono all’ombra delle alte creste. Questi incontri annuali coinvolgono giovani e adulti, portando avanti una tradizione che dura da sette decenni. Le attività sono in corso, con partecipanti che affrontano le sfide delle alture in un ambiente naturale.

All’ombra delle divine creste dolomitiche, sono in pieno svolgimento i campiscuola organizzati da parrocchie e movimenti della diocesi di Cesena-Sarsina. Un’esperienza che quest’anno celebra i settant’anni di una storia gloriosa, capace di attraversare generazioni mantenendo pressoché immutata la propria formula: vacanza educativa di una settimana nell’incanto delle Dolomiti, scandita da escursioni, giochi, momenti di spiritualità e vita comunitaria, rivolta a bambini e adolescenti accompagnati dai sacerdoti e dagli animatori delle rispettive comunità. Una scuola di stupore. Tanti cesenati sono divenuti ’montanari’ per la vita grazie alla passione tramandata di generazione in generazione con i campiscuola galeotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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