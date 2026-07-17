A aprile, il gruppo Sesa ha registrato un incremento dei ricavi superiore alla media del mercato, secondo quanto comunicato dall’azienda. La società, attiva nel settore informatico e quotata in Borsa, ha annunciato anche un nuovo piano strategico, senza specificare ulteriori dettagli. I risultati si riferiscono all’anno operativo che si conclude a fine aprile 2026.

di Bruno Berti EMPOLESE VALDELSA Il gruppo Sesa, azienda empolese che opera nel settore dell’informatica, la prima società quotata in Borsa dell’Empolese Valdelsa, ha presentato i risultati ad aprile di quest’anno, che concludono l’anno operativo della Spa iniziato, come di norma, con la fine di aprile 2026. L’azienda ha presentato anche il Piano Industriale 2026-28. Il gruppo, dice l’amministratore delegato Alessandro Fabbroni, "ha centrato gli obiettivi del precedente Piano 2026-27 con una crescita superiore al doppio di quella del mercato di riferimento. Abbiamo una strategia di integrazione digitale che mette insieme piattaforme digitali, ‘vertical application’ con l’IA", che deve arrivare alle imprese e alle organizzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sesa, ricavi in aumento: "Sviluppo superiore al trend del mercato". Ecco il nuovo piano

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