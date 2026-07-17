Sequestra e tortura 22enne | arrestato il cantante italiano Prima Sanremo e ora…

Da tvzap.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cantante italiano è stato arrestato dopo un’indagine dei carabinieri coordinata dalla Procura di Roma. Tre giovani sono stati colpiti da misure cautelari con accuse di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. L’indagine ha portato all’arresto, che segue un episodio di violenza e abusi che coinvolge il cantante. La vicenda si aggiunge a un quadro di reati gravi contestati ai tre giovani.

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Un’indagine dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di tre giovani accusati, a vario titolo, di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. Tra gli indagati figura Luigi Augusto Bellini, cantante noto con il nome d’arte Solø e finalista di Area Sanremo 2025. Secondo la ricostruzione investigativa finora emersa, un ragazzo di 22 anni sarebbe stato trattenuto e sottoposto a violenze per circa due ore all’interno di un bed and breakfast situato nel quartiere romano di Trastevere. I fatti contestati risalirebbero all’ottobre 2025 e sono ora al centro di un procedimento giudiziario. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Temi più discussi: Luigi Augusto Bellini (Solø) e Jenny Matai ai domiciliari: accuse di sequestro, tortura e rapina; Roma, sequestrato e torturato nel B&b a Trastevere: arrestati il cantante Solø e la compagna-attrice Jenny Matai; Sequestra e tortura 22enne: arrestato il cantante italiano. Prima Sanremo, e ora…; Solø ai domiciliari: l'accusa è tortura e sequestro.

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