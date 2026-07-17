Segnaletica luminosa un nuovo limite e bande sonore | gli interventi di sicurezza sul tratto maledetto della Statale 42

Sono stati avviati interventi di sicurezza sulla Statale 42, comprendenti l’installazione di nuova segnaletica luminosa e linee orizzontali rafforzate. Sono stati introdotti anche dispositivi acustici, che producono vibrazioni quando vengono superati con le ruote, per avvisare i conducenti. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza nel tratto considerato a rischio.

Nuova segnaletica luminosa e orizzontale, in aggiunta a bande rumorose che se sovrastate con le ruote restituiscono al conducente una vibrazione sufficiente a segnalare il potenziale pericolo: è quanto è stato realizzato su uno specifico tratto della Statale 42 del Tonale e della Mendola, dove si incrociano i confini di Albano Sant’Alessandro, Brusaporto e Seriate, teatro negli ultimi anni di gravi incidenti in fotocopia che sono costati la vita a quattro persone. A spingere Anas a un intervento di rafforzamento delle misure preventive e di sicurezza è stato l’intervento degli avvocati bergamaschi Nicola Pasinelli e Cristina Lussana che,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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