Se ne va la donna che ha fatto diventare grande Feltri
Enoe Bonfanti, 88 anni, è deceduta. Nota per il suo carattere pratico e diretto, era considerata una figura riservata ma espressiva attraverso lo sguardo. È ricordata per aver avuto un ruolo importante nella vita di un noto giornalista. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi la conosceva.
Enoe Bonfanti aveva 88 anni, i modi un po’ spicci - nel senso buono, da vera bergamasca pratica, forte, concreta e sempre diretta - ed era riservata, ma si raccontava con lo sguardo. Dolcissimo. Quando ti sorrideva ti metteva a tuo agio sempre, anche nelle situazioni più insolite, e se ti spiegava qualcosa lo faceva con semplicità e chiarezza. Perché, di chi aveva di fronte, capiva tutto subito solo osservandolo e senza bisogno di tanti discorsi, troppe domande. Questione di sensibilità, ascolto e disponibilità, caratteristiche che l’hanno accompagnata per tutta la vita e che, quando aveva 30 anni (era nata il 3 luglio 1938), le permettevano di fare la puericultrice nel brefotrofio di Bergamo dove ha incontrato l’amore della sua vita: Vittorio Feltri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Lei riservata, un lavoro a scrivere le scalette dei programmi a Mediaset dove i colleghi hanno scoperto facebook
Nello Scavo se ne va senza aver mai detto che a Gaza c'è stato un genocidio (bravo) e dice che domani c'è Annachiara Valle che ha lavorato per Avvenire e adesso scrive su Famiglia Cristiana (cambia poco insomma). Valle ha già dato pessima prova. Prepar x.com