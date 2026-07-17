Se ne va la donna che ha fatto diventare grande Feltri

Da liberoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Enoe Bonfanti, 88 anni, è deceduta. Nota per il suo carattere pratico e diretto, era considerata una figura riservata ma espressiva attraverso lo sguardo. È ricordata per aver avuto un ruolo importante nella vita di un noto giornalista. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi la conosceva.

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Enoe Bonfanti aveva 88 anni, i modi un po’ spicci - nel senso buono, da vera bergamasca pratica, forte, concreta e sempre diretta - ed era riservata, ma si raccontava con lo sguardo. Dolcissimo. Quando ti sorrideva ti metteva a tuo agio sempre, anche nelle situazioni più insolite, e se ti spiegava qualcosa lo faceva con semplicità e chiarezza. Perché, di chi aveva di fronte, capiva tutto subito solo osservandolo e senza bisogno di tanti discorsi, troppe domande. Questione di sensibilità, ascolto e disponibilità, caratteristiche che l’hanno accompagnata per tutta la vita e che, quando aveva 30 anni (era nata il 3 luglio 1938), le permettevano di fare la puericultrice nel brefotrofio di Bergamo dove ha incontrato l’amore della sua vita: Vittorio Feltri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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