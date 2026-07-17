Scuole di Roma il piano di Gualtieri | Arriveremo a 1500 istituti riqualificati In arrivo l’aria condizionata nei nidi e nelle aule d’esame con stanziamento di 6 milioni

Notizia in breve

Il sindaco di Roma ha annunciato che entro il 2024 saranno riqualificati circa 1500 istituti scolastici della città. Sono previsti interventi di miglioramento strutturale e l’installazione di aria condizionata in nidi e aule d’esame, con uno stanziamento di 6 milioni di euro. Gualtieri ha sottolineato che l’edilizia scolastica rimane una priorità dell’amministrazione, con interventi in programma per aggiornare e migliorare gli edifici scolastici di tutta la capitale.