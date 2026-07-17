In questi giorni, le famiglie di Monza stanno affrontando costi elevati per i centri estivi, con tariffe che arrivano fino a 250 euro a settimana per bambino. Tuttavia, optando per gli oratori, il prezzo si riduce a circa 120 euro. Con le scuole chiuse e i genitori impegnati a lavorare, molte famiglie si trovano a dover pianificare e sostenere spese significative per l’assistenza dei figli durante l’estate.

Monza, 17 luglio 2026 – Da 120 a 250 euro la settimana per mandare i figli piccoli a centri estivi e campus. A scuole chiuse, i genitori in questi mesi lavorano per pagare le attività che possano tenere impegnati, e accuditi, bambini e ragazzi quando la rete familiare manca o è lontana. Le tariffe partono dai 120 euro a bambino degli oratori per arrivare a superare il doppio nei centri privati. Gli oratori si appoggiano su pochi operatori professionali supportati da adolescenti volontari. Centri estivi Le strutture private . Per le strutture private cresce il rapporto tra numero di educatori professionali e bambini e quindi i costi aumentano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

© Ilgiorno.it - Scuole chiuse, il salasso dei centri estivi a Monza: fino a 250 euro a bambino a settimana, ma con gli oratori si scende a 120 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Centri estivi, ecco il bando per i contributi: fino a 300 euro a bambinoLe famiglie possono già fare domanda per ottenere contributi fino a 300 euro per bambino, destinati alla frequenza di centri estivi e attività estive...

Leggi anche: Centri estivi a Milano? Un salasso (senza molte alternative): per due figli si arriva a sborsare 3.500 euro

Si parla di: Scuole chiuse, il salasso dei centri estivi a Monza: fino a 250 euro a bambino a settimana, ma con gli oratori si scende a 120 euro.

Scuole chiuse, il salasso dei centri estivi a Monza: fino a 250 euro a bambino a settimana, ma con gli oratori si scende a 120 euroAll’opera anche ortoterapisti e disegnatori che promuovono l’arte del fumetto, ma chi non può permetterseli deve ricorrere alla rete parrocchiale che offre prezzi calmierati grazie alla presenza dei v ... ilgiorno.it

Scuole chiuse in estate e genitori che lavorano: Il problema non sono i docenti, serve un welfare adeguatoIl dibattito sulla durata della pausa estiva nel mondo della scuola, come sappiamo, è un tema che ogni anno divide l'opinione pubblica e che ritorna puntualmente e ciclicamente. Da un lato ci sono le ... orizzontescuola.it