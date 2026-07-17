Scuola Diaz un complotto perfetto e la sua eredità infinita

A 25 anni dall’arresto di alcuni manifestanti durante il G8, si continua a parlare di prove false che hanno alimentato il sospetto di infiltrati violenti. Nonostante le sentenze giudiziarie, questa narrativa ha lasciato un’eredità duratura, influenzando le percezioni e le dinamiche delle piazze. La vicenda della scuola Diaz del 2001 resta un simbolo di quelle accuse infondate che ancora oggi si ripropongono nel discorso pubblico e mediatico.

2001-2026. 25 anni dopo il G8 La verità è che quella fabbricazione di prove ha funzionato, al di là delle sentenze giudiziarie: ancora oggi il teorema degli «infiltrati violenti» accompagna ogni piazza 2001-2026. 25 anni dopo il G8 La verità è che quella fabbricazione di prove ha funzionato, al di là delle sentenze giudiziarie: ancora oggi il teorema degli «infiltrati violenti» accompagna ogni piazza Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Forse alla fine non serviva nemmeno una scusa. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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