L’Italia ha chiesto al Nicaragua di consegnare un ex militante delle Brigate Rosse, condannato per reati in Italia, che si trova nel paese centroamericano. Il governo italiano ha ribadito la richiesta di estradizione e ha affermato che continuerà a insistere affinché l’individuo risponda davanti alla giustizia italiana. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia manterrà la pressione per ottenere la consegna dell’ex militante. La questione ha provocato una crisi diplomatica tra i due paesi.

L’Italia e il Nicaragua ai ferri corti a causa di un terrorista, ex militante delle Brigate Rosse: Alessio Casimirri. «L’Italia continuerà a chiedere che Casimirri risponda davanti alla giustizia italiana per i reati di cui è stato riconosciuto colpevole», ha sottolineato il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Destinatario del messaggio: Managua. Casimirri nel 1982 è fuggito dall’Italia e si è rifugiato in Nicaragua. L’Italia ha chiesto più volte che venisse estradato. Il governo nicaraguense ha sempre rifiutato, facendo leva sulla cittadinanza da lui acquisita. Ex brigatista rosso, Casimirri ha avuto un ruolo anche nel rapimento e delitto di Aldo Moro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilsole24ore.com - Scontro tra Italia e Nicaragua, tutto quello che c’è da sapere sul caso Casimirri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NIENTE FIRMA TRA USA E IRAN IN SVIZZERA, BOMBE SUL LIBANO - TG 19.6.2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Next: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

Caso Casimirri, Tajani attacca il Nicaragua: ‘Proteggete ex Br che uccise Moro’. Il Paese rompe con l’ItaliaIl Nicaragua ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con l’Italia, innescando una crisi tra i due paesi.

Temi più discussi: Trump ancora all'attacco di Meloni, l'analisi: E' prova del risentimento verso gli alleati Nato; La Russia minaccia l'Italia dopo i due militari dell'ambasciata espulsi con l'accusa di aver corrotto ex 007; Scontro treni Puglia, Mattarella a cerimonia per decennale strage; Indicazioni per un Confronto Corretto fra Rinnovabili e Nucleare. E per il Mercato Elettrico.

Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1? È tornata la guerra 2? Scontro diplomatico 3? Giorni bollenti 4? Chiesa italiana per Venezuela 5? Auguri Lino, nonno d’Italia In diretta su #Tv2000 #9luglio Direttore @vinmorgante x.com

Sanità lombarda, prosegue lo scontro sui manager tra Bertolaso e FdI (che abbandona la Giunta per protesta)Gli assessori meloniani lasciano la sala e interrompono i collegamenti da remoto. Ufficialmente il caso nasce da alcuni documenti arrivati in ritardo, ma dietro lo strappo pesano le tensioni sulle nom ... affaritaliani.it

Scontro Trump-Meloni, cosa può succedere ora? I dossier caldi sul tavolo Italia-UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontro Trump-Meloni, cosa può succedere ora? I dossier caldi sul tavolo Italia-Usa ... tg24.sky.it