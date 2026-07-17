Scomparsa Bagnoli Fontana | Un giorno di grande dolore Mister sempre nei nostri cuori

Un ex allenatore di calcio è morto, suscitando dolore tra amici e tifosi. La sua carriera è stata caratterizzata da passione e valori, e con una squadra ha vinto uno scudetto memorabile. La scomparsa è stata commentata come un grande dolore, e il suo nome è legato a momenti storici del calcio nazionale. La notizia è stata diffusa attraverso dichiarazioni di figure pubbliche, che hanno espresso il loro cordoglio.

ROMA – “È un giorno di grande dolore. La scomparsa di Osvaldo Bagnoli mi rattrista profondamente. Ci lascia una persona autentica e un grande allenatore, che ha incarnato un calcio fatto di passione e valori e che, insieme a una squadra straordinaria, ha regalato a Verona il sogno più bello: uno scudetto entrato nella storia. Il mio pensiero va ai suoi familiari, ai suoi cari e ai tantissimi che gli hanno voluto bene. Osvaldo Bagnoli resterà sempre il grande protagonista dei momenti più belli dell’Hellas. La sua umanità, il suo stile e quella straordinaria impresa continueranno a emozionarci e a farci amare i colori della squadra. Grazie Mister”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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