Un SUV ha perso il controllo e si è schiantato contro altri tre veicoli in via Postumia Est, a San Biagio di Callalta. L’incidente si è verificato alle 9.30 di venerdì 17 luglio e ha causato il ribaltamento di uno dei veicoli nel fosso. Tre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale. Il traffico ha subito un forte rallentamento e alcune strade sono rimaste bloccate per diverse ore.

SAN BIAGIO DI CALLALTA - L'ennesimo grave incidente stradale si è verificato questa mattina, venerdì 17 luglio,alle ore 9.30 su via Postumia a San Biagio. Quattro i veicoli coinvolti, tra cui un furgone per le spedizioni della ditta DHL, una Porsche Macan, una Ford Fiesta e una Dacia Duster. Quest'ultima è rimasta pesantemente danneggiata ed è finita nel fosso dopo lo schianto con il mezzo pesante: all'interno dell'abitacolo sono rimaste ferite e incastrate due persone, un uomo e una donna. LA DINAMICA I testimoni riferiscono che la donna, poco dopo l'impatto, si trovava in stato di incoscienza, per poi riprendersi all'arrivo dei soccorsi: attimi di terrore per i presenti, che hanno temuto il peggio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Sbanda e si schianta contro altri tre veicoli in via Postumia Est: un suv nel fosso, tre feriti. Traffico in tilt

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Out-of-control car crashes into a vehicle on slippery road in Middletown, Connecticut, USA

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