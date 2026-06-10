ascolti tv un nuovo inizio vince su il matrimonio del mio migliore amico

I dati degli ascolti tv del 9 giugno assegnano la vittoria a Un Nuovo inizio, bene anche la replica de Il matrimonio del mio migliore amico. In access è sempre La Ruota a vincere Gliascolti tvdel 9 giugno assegnano la vittoria aUn nuovo inizio, la serie spagnola che pian piano sta salendo. Ma ancheIl matrimonio del mio migliore amico, in replica, ha fatto buoni ascolti. In access vittoria perLa Ruota della Fortuna, che continua a battere il competitor. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Il Messaggero parla di #ascoltitv record per Mr. Tv: #PippoBaudo Story su #Rai1 (11% di share, picchi 16%). In realtà è un dato modesto per una replica spacciata per prima tv. E resta il punto: questa #Rai non ha saputo produrre nulla di nuovo per omaggia x.com

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