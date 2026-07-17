Venerdì prossimo, tra le 17 e le 22, Sassoferrato ospiterà il Festival della Scienza, un evento che si svolgerà nell’ambito delle celebrazioni per il patrono Sant’Ugo. La manifestazione trasformerà la città in un grande laboratorio a cielo aperto, coinvolgendo diverse aree e spazi pubblici. La giornata prevede attività e iniziative legate al mondo scientifico, senza specificare i dettagli delle singole proposte.

Sassoferrato si prepara a trasformarsi in un grande laboratorio a cielo aperto. Venerdì della prossima settimana dalle 17 alle 22, la città ospiterà il Festival della Scienza, un evento inserito nella settimana di festa per il patrono Sant’Ugo. Il filo conduttore sarà una domanda semplice e potente: "Perché?", l’interrogativo che unisce tutti i bambini del mondo. Per un pomeriggio Corso Cavour diventerà il regno della scoperta e dell’immaginazione, dove intere famiglie potranno mettersi in gioco. Ricco il programma di laboratori gratuiti (prenotabili su sassoferratoscienza.org): i più piccoli potranno costruire un astrolabio per leggere il cielo, sfidare la mente con i labirinti matematici o lasciarsi stupire dagli inganni ottici di ‘Occhio all’illusione’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sassoferrato un grande laboratorio. La città ospita il festival della scienza

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