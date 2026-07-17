San Siro cent’anni da leggenda | il tempio che Milano non può dimenticare

È morto il re, viva il re. Meglio dirlo subito per non doverlo ripetere più avanti: non c’è nulla di passatista, di nostalgico, di piagnone nello stupendo «Il secolo di San Siro» (Meravigli edizioni), il libro che celebra 100 anni di uno stadio immortale, qualunque sarà il suo destino. Ed è divertente leggere – uno dietro l’altro – i 101 momenti chiave di una storia da ricordare, non solo legata a Inter e Milan. Perché quell’astronave «ha ospitato papi e cardinali, rocker e cantanti d’opera, pugili e rugbisti. È lo stadio cantato da poeti e letterati come il milanista Franco Loi («Sansir l’era un cadin d’erba e culur») o come gli interisti Vittorio Sereni e Giovanni Raboni; quest’ultimo lo indagava come un luogo di psicopatologia del tifo da cui egli stesso si dichiarava felicemente affetto». 🔗 Leggi su Panorama.it

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