San Basilio la comunità psichiatrica Urbania è chiusa da tre anni ma la Asl continua a pagare una guardiania H24 | È una vergogna

Da tre anni, la comunità psichiatrica di San Basilio, situata nella periferia di Roma, è chiusa a causa di problemi di inagibilità. Nonostante ciò, la Asl continua a pagare una guardiania attiva 24 ore su 24. La gestione della situazione ha suscitato reazioni di disappunto tra i residenti e gli operatori, che definiscono la situazione una vera e propria vergogna. La struttura rimane vuota, ma il pagamento per la guardiania prosegue senza interruzioni.

Da tre anni una comunità psichiatrica pubblica di San Basilio, nella periferia di Roma, è chiusa perché dichiarata inagibile. Nel frattempo, la Asl locale continua a sostenere il costo di una guardiania 24 ore su 24 per evitare occupazioni abusive, mentre i pazienti sono stati trasferiti in una struttura con la metà dei posti letto e spazi ritenuti meno adeguati. È la vicenda del Centro Urbania, protagonista di uno stallo tra ATER ( Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale), proprietaria dell’immobile, e Asl Roma 2, che ne è utilizzatrice. Una situazione che associazioni, residenti e politica definiscono ormai insostenibile. Tre anni di guardiania: «Uno spreco di denaro pubblico». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente tra 3 auto, una finisce nel fosso: sette feriti, gravissima una bambina di tre anni. Strada chiusaTre veicoli sono stati coinvolti in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Amendola a Rovigo.

Milano, 27enne tetraplegico vive in ospedale da tre anni: sarà presto accolto in una comunitàUn uomo di 27 anni tetraplegico vive in ospedale da tre anni dopo un ricovero per piaghe da decubito.

Temi più discussi: Mara e Mare 2026: tre mesi di eventi a Maracalagonis, Torre delle stelle e San Basilio; Al via i lavori nell'ex convento, le associazioni: San Basilio resiste; Unione Sindacale di Base: Roma, basta case vuote! Da San Basilio Asia-Usb denuncia i 1.000 alloggi Ater vuoti; Sabato 200 poveri a pranzo con Leone XIV a Castel Gandolfo.

Completati i lavori in 70 case di comunità e in 22 ospedali, compresi gli interventi di adeguamento antisismico. Il presidente Regione Toscana Eugenio Giani: Risultato raggiunto bit.ly/caseospedalico… x.com

Al via i lavori nell'ex convento, le associazioni: San Basilio resistePartito il cantiere per il restauro dell'immobile. I gruppi che presidiano lo spazio annunciano un accordo con il Comune per continuare le attività durante gli interventi ... palermotoday.it

Natale di solidarietà per la comunità di San Basilio all'AquilaL'AQUILA Il Natale di solidarietà si è materializzato nella Casa di Celestino, grazie alla fattiva sinergia di quanti continuano senza sosta a contribuire e sostenere la comunità delle Monache ... ilmessaggero.it