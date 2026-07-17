Sami Callihan approda nel backstage AEW dopo l’addio alla TNA

Da zonawrestling.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sami Callihan si è recato nel backstage di AEW dopo aver lasciato la TNA. La sua uscita dalla compagnia è stata improvvisa, senza annunci ufficiali. Callihan aveva previsto di discutere di un ruolo creativo più rilevante prima di essere licenziato. La sua presenza nel backstage di AEW è stata notata senza che siano stati comunicati dettagli sulle eventuali collaborazioni o impegni futuri.

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Il futuro di Sami Callihan nel mondo del wrestling potrebbe essere già in fase di definizione dopo la sua uscita dalla TNA. Dopo il suo addio alla compagnia arrivato in modo inaspettato, Callihan pensava infatti di dover discutere di un possibile ruolo creativo più importante prima di essere invece lasciato andare. L’ex TNA World Champion avrebbe già iniziato a muovere i primi passi dietro le quinte in una nuova realtà. Secondo quanto riportato da  BodySlam.net, Callihan ha lavorato in modo discreto nel backstage di  AEW Dynamite nelle ultime tre settimane e sarebbe atteso anche dietro le quinte di  AEW Collision  a Boston. Stando al report, il suo ruolo al momento sembrerebbe essere quello di producer backstage, senza alcun coinvolgimento come talento on-screen. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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