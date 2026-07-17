Il governatore della regione ha firmato un'ordinanza che vieta l'accesso a Universo Beach, a Salerno, per 60 giorni. La decisione è stata presa dopo che le analisi dell'Arpac hanno rilevato un livello di carica batterica nel materiale di ripascimento, superiore di dieci volte rispetto ai limiti consentiti. Nonostante il divieto, la spiaggia era affollata questa mattina, con molti bagnanti presenti sul luogo.

Anche questa mattina Universo Beach, la spiaggia di Salerno al centro di un contestato intervento di ripascimento, era piena di bagnanti. In barba alle analisi dell'Arpac che hanno individuato nel materiale utilizzato una carica batterica superiore di dieci volte a quella prevista dalle norme. Nonostante il cartello che indica che quella è un cantiere, la scaletta che dal lungomare scende in spiaggia non è bloccata. Dopo giorni di dibattito su chi ricadesse la competenza a vigilare sulla spiaggia - tra Comune e il consorzio Infratech che ha effettuato i lavori - oggi è arrivata l'ordinanza del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha firmato un provvedimento urgente che vieta per 60 giorni l'accesso e la fruizione del tratto di arenile compreso tra via Nicola Antonio Mantenga e via Gaetano del Mercato. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Salerno.corriere.it - Salerno, Universo Beach inquinata: De Luca vieta l'accesso per 60 giorni con un'ordinanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Universo beach, c’è l’ordinanza del sindaco De Luca: chiusa per due mesiIl sindaco ha firmato un’ordinanza che chiude Universo Beach, la spiaggia situata sul Lungomare Marconi tra via Mantenga e via del Mercato.

Ripascimento, De Luca: “Poche speranze di riaprire Universo Beach”Il sindaco ha dichiarato che le possibilità di riaprire il stabilimento balneare Universo Beach sono scarse.

Temi più discussi: Universo Beach a Salerno, carica batterica elevata nella sabbia utilizzata per il ripascimento. Il punto con Andrea Pellegrino; Allarme sabbia contaminata all’Universo Beach a Salerno: rischi per la salute dei bagnanti; Una tesi di laurea sui dialetti del Vallo di Diano e sulla lingua usata a Polla: la scelta (vincente) di Laura d’Amico; Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 15 luglio - Salernonotizie.it.

Universo Beach, il Comune ordina lo stop agli accessi: Serve vigilanza sull’arenileStampa Dopo l’allarme lanciato dall’Arpac sull’altissima concentrazione di batteri nella sabbia di Universo Beach, il Comune di Salerno ha chiesto formalmente al Consorzio Infratech, affidatario dei l ... salernonotizie.it

Salerno, allarme sabbia contaminata: rischi per la salute a UniversoTecnicamente l’arenile ormai noto come Universo beach sarebbe chiuso in quanto area di cantiere. Praticamente i salernitani, e non solo, continuano a frequentarlo in barba al divieto ... ilmattino.it