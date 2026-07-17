sagra delle pere al via fra tradizione e divertimento

La Fiera delle Pere si svolgerà dal 17 al 20 luglio in Piazza Ferruccio Lamborghini a Renazzo. L’evento, giunto alla sua 48esima edizione, è organizzato dalla Pro Loco locale. La manifestazione prevede esposizioni e attività legate alla tradizione della raccolta e del consumo di pere. L’edizione di quest’anno include anche momenti di intrattenimento e incontri pubblici. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, attirando visitatori e appassionati di frutta e cultura rurale.

Dal 17 al 20 Luglio, in Piazza Ferruccio Lamborghini a Renazzo, tornerà l’ormai tradizionale appuntamento con la Fiera delle Pere, organizzata dalla Pro Loco renazzese e arrivata alla sua 48esima edizione (nella foto lo scorso anno). Incentrata sulla locale e tipica varietà della pera Moscatella, l’evento prevede quattro giornate all’insegna di " cibo, musica e divertimento ". Si comincia, venerdì 17 luglio, con l’inaugurazione della Fiera, alla presenza del sindaco Edoardo Accorsi e della presidente della Pro Loco di Renazzo, Roberta Paganini, in concomitanza con la camminata non agonistica "PeRun", organizzata da Uisp, cui seguiranno l’esibizione gruppo "Uisp Dance" Pieve di Cento e, alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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TORNA AD ORNANO LA TRADIZIONALE SAGRA DELLA FRITTELLA

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