Sabrina Salerno riabbraccia la sua Liguria con un concerto tra applausi e grandi successi | poi arriva il gesto che conquista tutti

Sabrina Salerno ha tenuto un concerto a Albisola Superiore, in Liguria, davanti a centinaia di persone. Durante la serata ha eseguito i suoi successi degli anni Ottanta, attirando applausi e entusiasmo. Dopo il concerto, ha compiuto un gesto che ha ricevuto grande attenzione da parte del pubblico.

Ci sono artisti che non hanno bisogno di reinventarsi per conquistare il pubblico, basta che salgano sul palco e lo spettacolo ha inizio. È quello che è successo a Sabrina Salerno, protagonista di una serata che ha trasformato il Golden Beach di Albisola Superiore in una macchina del tempo capace di riportare centinaia di persone agli anni Ottanta. Le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora a un evento che ha unito nostalgia, energia e voglia di divertirsi, confermando ancora una volta quanto il suo repertorio continui a parlare a più generazioni. La cantante e showgirl genovese è stata l’ospite d’onore dei festeggiamenti per i 30 anni del Golden Beach, storico locale della riviera ligure, regalando al pubblico uno spettacolo costruito sui grandi successi che hanno segnato la sua carriera. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Sabrina Salerno: oltre alle gambe cè molto di più | Fuori Di Cabello

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