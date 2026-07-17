Sabalenka si gode le vacanze col suo Georgios
Aryna Sabalenka ha condiviso sui social media foto mentre trascorre le vacanze con il suo fidanzato, Georgios. Nei post si vede la tennista in momenti di relax, dopo aver concluso la partecipazione a Wimbledon. Le immagini mostrano Sabalenka in ambienti informali, mentre si dedica a momenti di svago e riposo. La giocatrice si prepara ora per il circuito statunitense sul cemento.
Aryna ha postato diversi scatti con il futuro marito: un po' di relax per lasciarsi alle spalle la delusione di Wimbledon e ricaricarsi verso lo swing sul cemento americano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Helena Prestes si gode le vacanze: il commento di due ex gieffiniDue ex concorrenti di reality hanno commentato le vacanze di Helena Prestes, reduce da una stagione televisiva di successo.
Venezia, Stroppa si gode il primato: «Serie A raggiunta col sacrificio»Il tecnico della squadra veneziana si è detto soddisfatto del raggiungimento del primo posto, sottolineando il sacrificio impiegato per arrivarci.