Rumori e disagi nella ZTL 13 residenti verso l’azione legale contro il Comune di Martina Franca

Da tarantinitime.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tredici residenti del centro storico di Martina Franca intendono avviare un'azione legale contro il Comune a causa di rumori e disagi causati nella ZTL. La diffida inviata non ha prodotto cambiamenti.

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Tarantini Time Quotidiano La diffida non avrebbe prodotto, finora, gli effetti sperati e tredici residenti del centro storico di Martina Franca si preparano adesso a percorrere la strada giudiziaria. Al centro della vicenda ci sono i disagi legati alla cosiddetta “malamovida”, denunciati da tempo da chi abita nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne. A oltre un mese dall’invio dell’atto formulato dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, i firmatari lamentano di non aver ricevuto alcun riscontro dal Comune e sostengono che non siano state adottate misure concrete per contenere il fenomeno. Le segnalazioni riguardano soprattutto piazza Maria Immacolata, piazza Plebiscito, via Cirillo e via Cavour. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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