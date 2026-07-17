Tarantini Time Quotidiano La diffida non avrebbe prodotto, finora, gli effetti sperati e tredici residenti del centro storico di Martina Franca si preparano adesso a percorrere la strada giudiziaria. Al centro della vicenda ci sono i disagi legati alla cosiddetta “malamovida”, denunciati da tempo da chi abita nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne. A oltre un mese dall’invio dell’atto formulato dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, i firmatari lamentano di non aver ricevuto alcun riscontro dal Comune e sostengono che non siano state adottate misure concrete per contenere il fenomeno. Le segnalazioni riguardano soprattutto piazza Maria Immacolata, piazza Plebiscito, via Cirillo e via Cavour. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Rumori e disagi nella ZTL, 13 residenti verso l’azione legale contro il Comune di Martina Franca

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