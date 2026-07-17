Roma via Salaria riapre sabato | traffico di nuovo regolare all’altezza della Motorizzazione
La via Salaria riaprirà al traffico sabato 18 luglio nella mattinata, dopo essere stata chiusa per lavori sul cavalcavia vicino alla Motorizzazione Civile. La chiusura si è resa necessaria per permettere i lavori di manutenzione e ristrutturazione di questa struttura. Con la riapertura, il traffico tornerà a scorrere normalmente sull’intera tratta all’altezza della Motorizzazione. La riapertura avviene in un orario mattutino, consentendo il ripristino della circolazione senza restrizioni.
Roma, 17 luglio 2026 – La via Salaria riaprirà al traffico nella mattinata di sabato 18 luglio. La riapertura riguarderà il tratto all’altezza della Motorizzazione Civile, chiuso per consentire i lavori sul cavalcavia utilizzato per l’inversione di marcia. A comunicarlo è stato il dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale. Termineranno così le deviazioni sulle corsie laterali e la circolazione potrà tornare regolare lungo uno dei principali collegamenti del quadrante nord della Capitale. Via Salaria riaperta: finiscono le deviazioni. Fino alla riapertura prevista sabato mattina, il traffico nel tratto della Salaria vicino alla Motorizzazione continuerà a essere deviato sulle complanari. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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La via del SALE, Via Salaria Roma
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