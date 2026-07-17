roma molina e dodo per il dopo celik

Dopo la mancata conferma di Celik, la Roma cerca un nuovo esterno. I nomi più caldi sono quelli di Dodo e Molina, considerati opzioni praticabili dalla dirigenza. La società sta valutando le alternative per rinforzare la linea laterale, in attesa di eventuali sviluppi nelle trattative. La scelta potrebbe influenzare le mosse di mercato nelle prossime settimane.

Smaltita la delusione per il mancato rinnovo di Celik, la Roma deve tornare sul mercato per trovare un esterno: i nomi più graditi alla dirigenza giallorossa sarebbero quelli di Dodo e Molina. Il terzino viola è già stato accostato in passato alla Roma e gradirebbe la destinazione. Molina è un altro profilo monitorato per via della maturità e dell'esperienza acquisita in Serie A con la maglia dell'Udinese, ma eventuali discorsi sono rimandati a dopo la finale del Mondiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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