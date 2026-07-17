Roma lavori Acea in viale Eritrea | chiusura fino al 13 agosto bus deviati e fermate sospese

Viale Eritrea sarà chiuso al traffico in direzione di corso Trieste dal 20 luglio al 13 agosto per lavori sulla rete fognaria. Durante questo periodo, gli autobus verranno deviati e quattro fermate saranno sospese temporaneamente. La chiusura riguarda la zona nel quadrante nord-est della città.

Roma, 17 luglio 2026 – Viale Eritrea chiusa al traffico in direzione di corso Trieste, autobus deviati e quattro fermate temporaneamente sospese. Da lunedì 20 luglio a giovedì 13 agosto Acea Ato 2 eseguirà alcuni interventi sulla rete fognaria, con importanti modifiche alla viabilità nel quadrante nord-est della Capitale. Il cantiere interesserà il tratto di viale Eritrea compreso tra via Lucrino e via Lago di Lesina, dove saranno effettuati lavori di scavo per adeguare un allaccio fognario esistente. Le limitazioni resteranno in vigore fino al completamento delle operazioni. Viale Eritrea chiusa: dove cambia la viabilità. A partire dal 20 luglio sarà disposta la chiusura al traffico in direzione di corso Trieste nel tratto di viale Eritrea compreso tra via Lucrino e via Lago di Lesina. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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