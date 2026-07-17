La procura ha chiuso le indagini sull’incendio doloso alla casa del popolo di Abbadia di Montepulciano. Due giovani di 23 e 19 anni, residenti nel comune, sono stati indagati per aver provocato l’incendio e un furto collegato. L’incendio ha causato danni all’edificio, ma non si sono registrati feriti. Le indagini sono state concluse senza ulteriori sviluppi.

di Laura Valdesi Incendio doloso alla casa del popolo di Abbadia di Montepulciano, la procura ha chiuso l’inchiesta che vedeva indagati due amici di 23 e 19 anni che vivono nel comune di Montepulciano. Il primo si trova agli arresti domiciliari, l’altro ha l’obbligo di dimora nel territorio di residenza, oltre a doversi presentare ogni giorno alla polizia giudiziaria. Una ferita per la comunità locale quando aveva scoperto cosa era accaduto la notte del 4 ottobre scorso. Ai vigili del fuoco era arrivata alle 2.28 la prima segnalazione delle fiamme. Che avrebbero poi distrutto l’immobile, punto di riferimento della socialità ad Abbadia. E con esso la memoria storica rappresentata dall’archivio cartaceo di pertinenza della sezione del Pd e dell’Auser, oltre ad arrecare danni strutturali stimati in circa 400mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rogo alla Casa del popolo. Chiuse le indagini. Incendio doloso e furto

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