Roddick sbalordito da Sinner | Ti guarda negli occhi non potrebbe essere più umile

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una puntata del suo podcast, Andy Roddick ha commentato le qualità di Jannik Sinner, sottolineando la sua umiltà e il rispetto mostrato in campo. Roddick ha raccontato di aver osservato Sinner a Wimbledon, notando come il tennista guardasse negli occhi gli avversari senza mostrare arroganza. L’ex numero uno ATP ha evidenziato la semplicità e l’autenticità di Sinner, descrivendolo come un giocatore che si distingue anche per il comportamento fuori dal campo.

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Secondo quanto riportato ieri da Fanpage, l’ex numero 1 ATP statunitense Andy Roddick, nel corso di una puntata del suo podcast, ha parlato delle qualità umane, oltre che tennistiche di Jannik Sinner, svelando un episodio accaduto a Wimbledon. Le parole al miele di Roddick per Sinner: “ Non potrebbe essere più umile. Gli sono stato vicino dietro le quinte in queste ultime due settimane più di quanto non fossi mai stato prima. È sempre un gentiluomo. Entra, guarda tutti negli occhi, saluta. Dopo le interviste, non solo ringrazia i conduttori, ringrazia l’intera stanza. Tutti quelli che lavorano e non si vedono. Davvero molto consapevole del suo ruolo, educato, ha un sacco di rispetto “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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