Spalletti ha indicato il suo centrocampista preferito, in attesa di rinforzi. La Juventus mira a migliorare la linea mediana, ma prima deve vendere alcuni giocatori. Tra i nomi più discussi ci sono Kessiè e Goretzka, considerati i profili ideali per il tecnico. La scelta del tecnico si concentra su un giocatore che possa rafforzare il reparto, mentre la società lavora sulle cessioni per fare spazio alle nuove acquisizioni.

di Luca Fiore La Juventus vuole rinforzare il centrocampo, ma prima ha bisogno di cedere, intanto Spalletti ha espresso il suo preferito per la mediana. Il calciomercato estivo entra in una fase cruciale per le strategie della Juventus, con una particolare attenzione rivolta alle manovre che riguardano la linea mediana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza è chiamata a risolvere un rebus complesso a centrocampo, bilanciando la necessità di sfoltire un reparto attualmente troppo ampio con l’ambizione di innestare elementi di grande spessore internazionale. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Al momento, il reparto è in netto sovrannumero: si contano infatti ben 8 giocatori a disposizione per coprire appena 2-3 posti nello scacchiere tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rivoluzione a centrocampo? Da Kessiè a Goretzka: ecco chi rappresenta l’identikit perfetto in mediana per Spalletti. Le ultime

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