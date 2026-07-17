Domani mattina, al Forte Rocchetta, il risveglio sarà accompagnato dalla musica della chitarra di Luca Medusei, presso il Parco Letterario Percy B. La manifestazione si svolge all’alba, con un evento musicale che coinvolge i visitatori. Non sono previsti altri interventi o attività nel programma.

Il risveglio mattutino alla Pietraia, sotto il Forte Rocchetta, sarà scandito domani dalle note della chitarra di Luca Medusei. Il Parco Letterario Percy B. Shelley, inaugurato nel 2024, ospiterà a partire dalle 6.30 ‘Radici’, una performance musicale che invita a una riflessione sul rapporto tra paesaggio e suono. L’evento appena passata l’alba, promosso dal Comune di Lerici con il contributo della Fondazione Carispezia, sarà a ingresso gratuito. La ricerca musicale di Medusei si distingue per un approccio analitico alla costruzione sonora, dove il gesto tecnico diviene strumento di pensiero interpretativo. Il chitarrista, formato al... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risveglio all’alba a suon di musica. Al Forte Rocchetta c’è ’Radici’

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Sunrise Pon Di Yard – Roots Reggae – Morning Chant | Vox Circuit

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