Rischio grandinate e nubifragi nel weekend | allerta meteo nelle Marche Ma l’afa non molla

Nel fine settimana, nelle Marche, è prevista un’allerta meteo di livello giallo. La Protezione civile ha segnalato il rischio di grandinate e nubifragi per sabato 18 luglio. L’afa, invece, si mantiene elevata nella regione. Nessuna misura di emergenza è stata ancora adottata, ma le autorità invitano alla prudenza. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore.

Ancona, 17 luglio 2026 – La Protezione civile delle Marche ha emesso un bollettino di allerta meteo (codice giallo) valido per la giornata di domani, sabato 18 luglio. Dopo una lunga ondata di caldo africano, l'ingresso di correnti più fresche in quota determinerà un progressivo aumento dell'instabilità atmosferica su tutto il territorio regionale. L'avviso prevede lo sviluppo di rovesci e forti temporali che, a causa della tanta energia termica accumulata nei giorni scorsi, rischiano di assumere carattere di forte intensità. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteotemporali-forti-domani-49185637 Il rischio di violenti temporali e grandinate. La preoccupazione principale degli esperti è legata alla repentina collisione tra l'aria bollente preesistente e i primi flussi instabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Freddo, pioggia e vento: allerta meteo in Puglia e Basilicata

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