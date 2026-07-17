rifugi climatici a torino ma in metro si crepa

A Torino, i rifugi climatici sono accessibili ai cittadini come misura contro le alte temperature. Tuttavia, chi desidera raggiungerli deve affrontare l’afa intensa all’interno della metropolitana, che spesso si presenta come un ambiente caldo e soffocante. La rete di rifugi è stata istituita per offrire un riparo durante le ondate di calore, ma il percorso in metro può risultare difficile a causa delle condizioni di temperatura all’interno delle vetture.

Chi vuole raggiungere uno dei tanti rifugi climatici che Torino, come numerosi altri Comuni, ha messo a sistema come antidoto alla bolla di calore, deve però superare prima l’afa soffocante della metropolitana. È una sorta di prova di forza quella che i torinesi sono chiamati a superare prima di raggiungere l’agognata isola climatizzata in uno degli uffici pubblici, biblioteche o musei riconvertiti a rifugi climatici. Un percorso di «guerra climatica» a quanto pare inevitabile.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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