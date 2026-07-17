Tre persone sono state denunciate per aver utilizzato codici clonati per ottenere ricariche gratuite di auto elettriche. Le ricariche, che avvenivano senza pagamento, hanno coinvolto clienti con abbonamenti e l’azienda fornitrice. Diversi clienti hanno segnalato addebiti che non riconoscevano sui propri conti, con ripetute contestazioni. La scoperta è avvenuta durante le indagini sulla frode.

Rifornimenti gratuiti alle spalle dei titolari degli abbonamenti di fornitura e dell’azienda fornitrice stessa. A cui, in maniera insolita, sono iniziate ad arrivare ripetute contestazioni per addebiti che i clienti non riconoscevano come propri. Rifornimenti, insomma, che gli utenti sostenevano di non aver eseguito. Quando le anomalie sono iniziate a diventare diverse in un lasso di tempo ristretto, la stessa azienda fornitrice, Enel X, ha presentato denuncia, dando origine all’indagine della Procura di Perugia che, in queste ore ha portato alla denuncia di tre persone, accusate di truffa perché ritenute responsabili di aver congegnato un sistema fraudolento per effettuare ricariche “gratuite“ delle proprie automobili elettriche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricariche elettriche delle auto gratis con codici clonati, tre denunciati

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