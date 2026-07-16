Clonano i dati delle ricariche per auto elettriche Truffa da dieci milioni | tre nei guai
Tre persone sono state denunciate a Perugia per aver clonato i dati delle ricariche di auto elettriche, ottenendo così ricariche gratuite presso le colonnine dell’Enel. La truffa ha coinvolto un importo superiore a 10 mila euro. L’indagine ha portato alla scoperta di questa frode, che ha consentito ai sospetti di sfruttare le app per ottenere energia senza pagare. Le autorità hanno identificato e segnalato i responsabili, di 34, 35 e 59 anni.
Perugia, 16 luglio 2026 – Una truffa da oltre 10 mila euro per ricariche gratuite di auto elettriche alle apposite colonnine dell'Enel è stata scoperta nel corso di un'indagine condotta a Perugia che ha portato alla denuncia di tre persone (rispettivamente di 34,35 e 59 anni). Secondo la Procura si tratta di "un nuovo fenomeno criminale" che consiste nell'uso di apparati elettronici portatili, come dispositivi di clonazione di segnali radio, per intercettare e riprodurre il codice identificativo delle tessere dei legittimi utenti. https:www.lanazione.itviareggiocronacaspiaggia-comunale-in-degrado-docce-ae6e7cfb Tutto col telefonino. Usando lo smartphone come strumento di gestione degli apparati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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