Clonano i dati delle ricariche per auto elettriche Truffa da dieci milioni | tre nei guai

Notizia in breve

Tre persone sono state denunciate a Perugia per aver clonato i dati delle ricariche di auto elettriche, ottenendo così ricariche gratuite presso le colonnine dell’Enel. La truffa ha coinvolto un importo superiore a 10 mila euro. L’indagine ha portato alla scoperta di questa frode, che ha consentito ai sospetti di sfruttare le app per ottenere energia senza pagare. Le autorità hanno identificato e segnalato i responsabili, di 34, 35 e 59 anni.